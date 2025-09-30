İSTANBUL 21°C / 12°C
  • İstanbul'da kanlı pusu! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu
Güncel

İstanbul'da kanlı pusu! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

İstanbul Çekmeköy'de konuşmak bahanesiyle dışarı çağrılan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak ağır yaralandı.

IHA30 Eylül 2025 Salı 15:25 - Güncelleme:
İstanbul'da kanlı pusu! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu
ABONE OL

Çekmeköy'de bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu ve konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı eşini sokak ortasında silahla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, konuşma bahanesiyle eşini dışarı çağırdı. Kadın sokakta yürürken, araçla bir süre kadını takip eden şahıs araçtan inerek art arda silahla ateş etti. Başından vurularak ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan aracına binerek hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Olayı gören bir mahalle sakini, "Saat 12.00 sıralarında silah sesi duyduk. Aşağıya indiğimizde bir kadının kafasından vurulduğunu gördük. Daha sonra şahıs arabaya binip kaçtı. Duyduğumuza göre boşanma aşamasındaymış, uzaklaştırması varmış. Biz sadece 'yapma yapma' diye bağırdık, sonra iki el ateş etti ve arabasına binerek kaçtı" dedi. Bir diğer mahalle sakini ise, "Silah sesi duyunca balkona koştum. Komşumuz kadının vurulduğunu söyledi, hemen aşağı indik. Kurşunun girdiği yere tampon yaptım. Orada bir hemşire kalp masajı yaptı. Nabız geldi, ambulans gelene kadar hayatta tuttuk. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu anda yoğun bakımda" diye konuştu.

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının yolda yürüdüğü sırada şahsın araçla kadını takip ettiği görülüyor.

Popüler Haberler
