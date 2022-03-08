Hürriyet 8 Mart 2022 Salı 07:50 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 07:52

Meteorolojik verileri yorumlayan birçok uzman, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın, önümüzdeki günlerde soğuk hava ve yoğun kar yağışı ile yeniden buluşacağını söylüyor. Uzmanlara göre kar yağışı ve aşırı soğuklar, perşembe gününden itibaren etkili olacak ve pazartesiye kadar aralıklarla kendini hissettirecek.

1987 HATIRLATMASI

Sosyal medyada yer alan Hava Durumu tahminlerinde İstanbul'un 1987 Mart'tan sonraki en büyük kar fırtınasına ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Aynı tahminlerde şehirde aybar fırtınasının etkili olacağı belirtildi.

O TARİHTE NELER YAŞANMIŞTI?

1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. Soğuk hava ve kar yağışı yüzünden hayat adeta felç oldu.

İşte 1987 Mart'ı ile ilgili anekdotlar:

*Hiç kimsenin beklemediği fırtına İstanbul'a bir gecede geldi. Hava sıcaklığı 9 dereceden -4'e kadar düştü.

*İnsanlar sabah bembeyaz bir İstanbul'a uyandı. Kent içi ulaşım tamamen felç oldu.

*2 hafta boyunca okullar tatil oldu. İnsanlar işlerine gidemeyince tüm işler de aksadı.

*Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller ve taşkınlar görüldü.

*Kent genelinde sarkıtlar yüzünden insanlar zor anlar yaşadı.

Peki bu hafta etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışının şiddeti ne olacak?

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Bu yıl İstanbul başta olmak üzere yurdun neredeyse tamamında önemli ölçüde kar yağışı olduğunu hatırlatan Demirhan, "Ama bu durumu kar yağışı açısından genel olarak değerlendirirsek anormal bir durumdan bahsedemeyiz. Ancak ekstrem hava olaylarının arttığını söyleyebiliriz. 2021 yılı, 1024 ekstrem olay sayısı ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl oldu. Ekstrem olay trendlerinde de son 20 yılda artış söz konusu. 2021'de kaydedilen ekstrem olayların çoğu yüzde 40 ile fırtına/hortum, yüzde 28 ile şiddetli yağış/sel, yüzde 13 ile dolu ve yüzde 7 ile şiddetli kar... Özetle genel olarak yağışlarda bir azalma var ekstrem olaylarda artış var. Şu ana kadar 2022'ye baktığımızda da toplama önemli bir miktarda kar yağışları aldık ama 'bu yağışlar bize yeter' diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil" dedi.

"AYBAR KELİMESİNİ İLK KEZ DUYUYORUM"

Bazı uzmanlar tarafından telaffuz edilen 'Aybar kar fırtınası' tanımına ilişkin de "Çok uzun yıllardır meteoroloji alanında çalışıyorum, hava olayları ilgili 'Aybar' kelimesini ilk duyuyorum" diyen Demirhan, "Hocalarımızdan da böyle bir şey öğrenmedik. Ama kar fırtınası ve kuvvetli kar yağışı olacak. Rüzgâr hızı ise saatte 30 kilometreyi aşabilir. 30 km zaten fırtına eşiğidir. Çarşamba, Perşembe ve cuma günü de dâhil rüzgârın hızı saatte 40-45 kilometreyi bulabilir, bu nedenle tipi olacaktır. Fakat rüzgârın 60-70 kilometreye çıkma ihtimali pek yok. Evlerde kalmak önemli... Yokuş yukarı ya da aşağı inmek çok tehlikeli" diye konuştu.

Dr. Deniz Demirhan şu tespitlerde bulundu:

-- Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya doğru hareket ediyor, daha sonra İtalya'ya inecek oradan da ülkemize gelecek. Ülkemize önce Edirne ve Kırklareli'den giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde önemli ölçüde kar yağışı olma ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

-- Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmurlar görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde kar görülecek. Perşembe gece saatlerinde ise ciddi anlamda kar yağışının başlamasını bekliyoruz. O saatlerde dışarı çıkılmazsa daha faydalı olacaktır. Çünkü kuvvetli bir yağış olacak, yollar kapanabilir. Bu nedenle Perşembe ve Cuma çok dışarda olmamak önemli.

1987 KIYASLAMASI DOĞRU MU?

-- 1987'deki fırtınada da çok ciddi kar yağmıştı ve yollar kapanmıştı. Bu sefer öyle bir kar yağma ihtimalini çok görmüyorum. Genel olarak Perşembe ve Cuma 15-20 cm yakın bir kar görülebilir. Ama şehir içinde olması çok zor, daha çok yüksek yerlerde gerçekleşir.

-- Sıcaklık çok düşecek. Cumartesi pazar günü de karın etkisini görebiliriz. Özellikle cumartesi günü İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış devam edebilir ve sıcaklık düşük olduğu için karlar ve buzlar yolda kalacaktır. Yani iki gün boyunca hayat normale dönmeyebilir.

DR. ÖZDEMİR BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir de içinde bulunduğumuz kış mevsiminde, bölge geneli yağışlarda Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinin normallerinin altında yağış aldığını hatırlattı.

PERŞEMBE SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Bu hafta içinde beklenen ve 'Aybar' ismi takılan kar fırtınası ile ilgili de konuşan Özdemir şunları söyledi

--10 Mart Perşembe günü muhtemelen sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacaktır. Gün içinde etkisin artırarak 11 Mart Cuma günü etkili olmaya devam edecektir. Karın etkisi Cumartesi, Pazar ve pazartesi günüde etkili olmaya devam edecektir.

--Ege ve Akdeniz'de de çok kısa süreli karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı ve fırtına için tüm yurdu etkisi altına almasını bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü ise Karadeniz çevresi ve Doğu Anadolu'da etkisini yoğun şekilde hissettirecektir