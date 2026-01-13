İSTANBUL 5°C / 2°C
13 Ocak 2026 Salı
Güncel

İstanbul'da kar aralıklarla sürüyor

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

AA13 Ocak 2026 Salı 06:57
İstanbul'da kar aralıklarla sürüyor
Özellikle kentin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde etkili olan yağış sonrası yerleri kar örtüsü kapladı.

Kar yağışının aralıklarla Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde devam ettiği gözlendi.

Kar birikintisinin olduğu yerlerde vatandaşlar kartopu oynadı.

İBB'ye ait ekipler ile kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır beklediği görüldü.

