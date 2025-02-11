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İstanbul'da kar çileye döndü! İETT otobüsleri yolda mahsur kaldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı.

AA11 Şubat 2025 Salı 18:06 - Güncelleme:
İstanbul'da kar çileye döndü! İETT otobüsleri yolda mahsur kaldı
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Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bu sabahtan itibaren özellikle kuzeydeki ilçelerde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı.

"KAR YAĞIŞI UYARISI PEK DİKKATE ALINMAMIŞ GİBİ DURUYOR"

Bir kişi, evinin penceresinden arka arkaya sıralanan otobüsleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

İlçede, buzlanan yolda geriye doğru kayan tır aydınlatma direğine çarparak durabildi.

SOĞUĞA ALDIRMAYAN KİŞİ BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZE GİRDİ

Büyükçekmece'de, soğuk havaya aldırış etmeyen bir erkek, mayosunu giyip karla kaplı sahilde buz gibi denize girdi.

İlçede, buzlanmadan dolayı yokuş aşağı kayan bir otomobilin sağ ve sol ön kapılarını tutan 2 kişinin aracı durdurma çabaları ise ilginç anlara sahne oldu.

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