  İstanbul'da kar etkisini artırıyor! Sürücüler araçlarını durdurdu
Güncel

İstanbul'da kar etkisini artırıyor! Sürücüler araçlarını durdurdu

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.

1 Ocak 2026 Perşembe 14:51
İstanbul'da kar etkisini artırıyor! Sürücüler araçlarını durdurdu
Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.

Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürüyor.

Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.

Ümraniye Millet Bahçesi ile çevresinde etkili kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

- SÜRÜCÜLER KAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.

Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.

