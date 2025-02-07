İstanbul'da kar! Kazalar peş peşe geldi

Beykoz'da Polonezköy yolunda seyir halindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Beykoz'da bir toplu taşıma aracı, yokuş aşağı inemeyince yolcular otobüsten inerek yürüyerek yollarına devam etti. Kontrolden çıkan bir başka toplu ulaşım otobüsü de kayarak bir otomobile çarptı.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın 5. Levent ve Alibeyköy Mahallelerinde, karlı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere vatandaşlar yardım etti.

Otomobillerini kaygan zeminde hareket ettiremeyen sürücülerin araçlarını vatandaşlar bir süre itti.

Kontrolden çıkan bazı otomobiller ise metrelerce sürüklenerek park halindeki otomobillere ve kaldırımlara çarparak durabildi.

Bir kuryenin motosikletiyle kar üstünde gitmeye çalışırken kayarak düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alibeyköy'de şehirler arası otobüsler yolda ilerlemekte güçlük çekince caddede otobüs kuyruğu oluştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de taksiler ve tırlar kontrolden çıkarak hasarlı kazalara sebep oldu.

