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İstanbul'da kar kazaları beraberinde getirdi! Sürücüler İBB'ye tepki gösterdi

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı. Bazı sürücüler yollarda yeteri kadar tuzlama ve kar küreme yapılmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 07:55 - Güncelleme:
İstanbul'da kar kazaları beraberinde getirdi! Sürücüler İBB'ye tepki gösterdi
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Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan'da kar şiddetini artırınca çok sayıda sürücü yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve köprüye çıkan bağlantı yolları ile İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak'ta, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra binanın duvarına çarparak durabildi.

Esenler ve Başakşehir'de de maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşlar yokuşu çıkamayan minibüsü iteklerken, kontrolden çıkan başka bir otomobilin diğer araçlara çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe'de ise tuzlama aracı yokuşu çıkamazken, Sultangazi'de yolda kalan polis aracı vatandaşlar tarafından iteklendi.

Bazı sürücüler ise yollarda yeteri kadar tuzlama ve kar küreme yapılmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.

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