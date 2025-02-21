Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan'da kar şiddetini artırınca çok sayıda sürücü yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve köprüye çıkan bağlantı yolları ile İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Şişli İnönü Mahallesi Babil Sokak'ta, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, sonra binanın duvarına çarparak durabildi.

Esenler ve Başakşehir'de de maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Güvercintepe Mahallesi'nde vatandaşlar yokuşu çıkamayan minibüsü iteklerken, kontrolden çıkan başka bir otomobilin diğer araçlara çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kocatepe'de ise tuzlama aracı yokuşu çıkamazken, Sultangazi'de yolda kalan polis aracı vatandaşlar tarafından iteklendi.

Bazı sürücüler ise yollarda yeteri kadar tuzlama ve kar küreme yapılmadığını ileri sürerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.