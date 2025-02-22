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İstanbul'da kar küreme aracı devrildi

Beylikdüzü'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kar küreme aracı yan devrildi. Aracın şoförü hastaneye kaldırıldı.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 07:12 - Güncelleme:
İstanbul'da kar küreme aracı devrildi
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Kaza 04.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mevkide E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası yolu yağan karı temizleyen 34 HZA 958 plakalı kar küreme aracı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyon E-5 Karayolu boyunca sürüklenerek yan yolda durdu. Aracın 60 yaşındaki sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve kanlar içinde kaldığı öğrenilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe kapatıldı.

Devrilen araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken, aracın dorsesinden devrilen tuzların da temizlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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