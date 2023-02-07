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İstanbul'da kar önlemleri! Kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar idari izinli olacak

İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

AA7 Şubat 2023 Salı 21:14 - Güncelleme:
İstanbul'da kar önlemleri! Kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar idari izinli olacak
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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