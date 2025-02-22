İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Megakentte gece saatlerinde, özellikle yüksek kesimler olmak üzere bazı bölgelerde yoğunlaşan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde bastıran kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor.

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar hafif şekilde aralıklarla sürüyor.

Gece saatlerinde yoğun şekilde etkili olan yağış nedeniyle ara sokaklarda biriken kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Belediye ekipleri yol kenarlarında hazır beklerken, ara sokaklarda da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Eyüpsultan'da ara yollar ve sokaklarda oluşan buzlanma sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi. Ana arterlerde ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, bir anda yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

Kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücüler, otomobillerini kontrol etmekte zorlanırken, bazı araçların kaydığı görüldü.

Ekiplerin kar küreme aracıyla yolu temizlemesinin ardından olumsuzluk giderildi.

Büyükçekmece Tepecik'te, bir dolmuş, karla kaplanan rampada ilerleyemediği için mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından itilen dolmuş, bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, aileleriyle buraya gelip yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Anadolu Yakası'nda ise başta Ümraniye ve Beykoz olmak üzere kuzey ilçelerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinde otomobilleriyle yola çıkan sürücülerin, karla kaplanan ara sokaklarda güçlükle ilerlediği görüldü.

Yayalar da kaldırım ve yollarda yürürken zorluklar yaşadı.

Öte yandan ana arterlerde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

11 İL İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" UYARI

Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda 11 ilde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 11 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışı beklenen Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için "turuncu", Balıkesir, Bursa ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna cevap verdi. tv100'e konuşan Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çalışmalarda çarşamba gününden bu yana 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, 61 bin 242 ton tuz, 1198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldığı, Avrupa ve Anadolu yakalarında enerji verilemeyen mahalle ve semt bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin hava koşullarının elverişsiz olduğu durumlarda çift yönlü askıya alındığı, Şehir Hatları seferlerinde de Liman Başkanlığı kararıyla anlık iptaller yaşandığı kaydedilen açıklamada, havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 seferin iptaline karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 1120 evsiz ya da sokakta yaşayan vatandaşımız, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- VALİ GÜL'DEN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ZİYARET

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktasını, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliğini, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliğini ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetlediği belirtildi.

Vali Gül'ün, kış lastiği denetimi sırasında otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek, denetimlerin amacıyla ilgili bilgi verdiği de kaydedildi.