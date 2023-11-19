İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da kar ve fırtına etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 10:49 - Güncelleme:
İstanbul'da kar ve fırtına etkili oldu
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde dün gün boyu etkili olan yağış, bugün sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı. Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla beraber etkisi gösteren fırtına da bazı olumsuzluklara neden oldu. Bazı ilçelerde fırtına nedeniyle ağaç devrilmeleri meydana geldi.

Beykoz Kanlıca'da Mihribat Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç yolun üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, Çubuklu Sahili'nde Piri Reis Caddesi üzerinde yağmurlu ve fırtınalı havaya rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.