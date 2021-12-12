Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! İstanbul'da kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu

12 Aralık 2021 Pazar 12:17 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 12:17

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu, Aralık ayının gelmesiyle birlikte kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yağışı görülecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi illerde kar yağacak? İşte Meteoroloji 5 günlük haritalı hava durumu.

METEOROLOJİ UYARDI: KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, sağanak yağışların yurdu etkisi altına almasının ardından hafta ortasında sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek.

MGM'nin yayınlamış olduğu hava durumuna göre, hafta ortasının ardından kar yağışı geliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun birçok şehrini etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar düşecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe gününden itibaren kar yağışları görülecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

Şen, "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Edirne ve Bursa'da kar yağışının görülecek olmasıyla birlikte İstanbul'da da kar yağması bekleniyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

PAZAR HAVA DURUMU (12.12.2021)

PAZARTESİ HAVA DURUMU (13.12.2021)

SALI HAVA DURUMU (14.12.2021)

ÇARŞAMBA HAVA DURUMU (15.12.2021)

PERŞEMBE HAVA DURUMU (16.12.2021)

NERELERE KAR YAĞACAK?

Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR!

Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Erzurum, Edirne, Sivas, Kırklareli, Kastamonu ve Ardahan'da kar yağışı görülecek.

Nevşehir, Kayseri, Karabük, Bitlis, Muş ve Kars'ta ise yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.