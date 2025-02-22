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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
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Kentin özellikle yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Sultangazi, Başakşehir ve Küçükçekmece'de kar aralıklarla yağarken, bazı bölgelerde zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.

Kısa süre yağmasına rağmen dakikalar içerisinde caddeleri, sokakları ve parkları beyaza bürüyen karda, çocuklar da aileleriyle kar topu oynayıp kardan adam yapıyor.

- 'KARDAN GELİN'E SEMBOLİK KINA GECESİ

Sultangazi'de ise kardan adamlar yerini ''kardan gelinler''e bıraktı. Vatandaşlar, kırmızıya boyayıp, kırmızı örtüyle hazırladıkları kardan geline sembolik kına gecesi yaptı.

Yine aynı ilçede bir kardan geline de gerdanlık ve bilezik takıldığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'ın özellikle ara sokakları gün boyu aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle beyaza büründü.

Sürücülerin ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde ana arterlerde ise bir sorun gözlenmedi.

Kent genelinde vatandaşların uyarılar doğrultusunda kendi araçlarıyla dışarıya çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmesiyle trafik yoğunluğu yüzde 22'ye kadar düştü.

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