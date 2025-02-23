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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

AA23 Şubat 2025 Pazar 07:03 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
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Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.

Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.

Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

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