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  • İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı! İşte doluluk oranı...
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İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı! İşte doluluk oranı...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının etkisiyle son bir haftada yüzde 10,23 yükselerek yüzde 70,05 seviyesine ulaştı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı barajlara yaradı! İşte doluluk oranı...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı çarşamba gününden itibaren etkili olan kar yağışlarıyla yükselişe geçti.

Son bir haftada yüzde 10,23 yükselen barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,05 seviyesinde oldu.

Su miktarı Alibey'de yüzde 57,06, Büyükçekmece'de 66,48, Darlık'ta yüzde 65,44, Elmalı'da yüzde 91,71 Istrancalar'da yüzde 99,12, Kazandere'de yüzde 77,36, Pabuçdere'de yüzde 74,88, Sazlıdere'de yüzde 52,41, Terkos'ta yüzde 72,1 ve Ömerli'de yüzde 74,43 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 599,77 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 131,11 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 968 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

- SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 93,39, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 85,84, 2018'de yüzde 79,68, 2019'da yüzde 91,54, 2020'de yüzde 62,06, 2021'de yüzde 50,03, 2022'de yüzde 80,45, 2023'te yüzde 34,64, 2024'te yüzde 76,16 olarak kayıtlara geçti.

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