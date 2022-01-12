İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2022 Çarşamba / 9 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8239
  • EURO
    15,7205
  • ALTIN
    806.99
  • BIST100
    2065.17
Güncel

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:01
ABONE OL

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülüyor.

Sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.