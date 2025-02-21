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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

AA21 Şubat 2025 Cuma 16:36 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı
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Kentte iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, gün içinde kimi zaman etkisini kaybederken kimi zaman da yoğunluğunu artıyor.

Şiddetini artıran kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih ilçelerinde de kar yağışı kısa süreli tipi şeklinde etkisini gösteriyor. Silivri'de ise kar hafif şekilde aralıklarla yağıyor.

Gün içinde aralıklarla görülen güneşli havanın etkisiyle bazı bölgelerde eriyen kar örtüsü, yağışın yeniden başlamasıyla tekrardan oluştu.

Okulların tatil olması ve insanların kendi araçları yerine toplu taşımaya yönelmesi nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanmıyor ancak bazı bölgelerde toplu ulaşımda yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.15 itibarıyla yüzde 38 olarak kaydedildi.

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