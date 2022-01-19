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İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 07:12 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 07:12
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Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Şehrin iki yakasında da gece yarısından sonra şiddetli fırtına ile etkisini arttıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sürücüler aniden bastıran kar dolayısıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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