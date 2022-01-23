23 Ocak 2022 Pazar 13:03 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 13:03

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte birçok ilçe beyaza büründü. Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji İstanbul dahil 49 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde etkisini gösteren yoğun yağışlar nedeniyle 49 kente sarı ve turuncu uyarıda bulunurken valilikler de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışının pazar akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da bu gece kuvvetli kar ve gök gürültülü kar sağanağı, yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul'da kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava durumu raporlarına göre İstanbul'da kar yağışı bugün de devam edecek.

Pazartesi ve Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı Çarşamba gece saatlerine kadar devam edecek.

Perşembe günü ise hava bulutlu olacak.

Cuma günü İstanbul'da kar yağışı, yerini yağmura bırakacak.

Meteoroloji'nin ileri hava durumu tahmin tutarlılığı 1, 2 ve 3. Günler için %80-90, 4 ve 5. günler için %65-80 civarındadır.

AFAD tarafından yapılan uyarıda "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli" ifadeleri kullanıldı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.