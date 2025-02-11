İstanbul'da kar yağışı kazalara neden oldu

Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

- KAR YAĞIŞI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.

Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.

Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.

Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.