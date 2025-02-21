İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4089
  • EURO
    38,1705
  • ALTIN
    3430.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji mühendisi gün verdi
Güncel

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji mühendisi gün verdi

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 12:47 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji mühendisi gün verdi
ABONE OL

Meteoroloji Mühendisi Tek, yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi.

"Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek. " diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek." ifadelerini kullandı.

Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek." dedi.

SON YILLARIN EN SOĞUK ŞUBAT AYLARINDAN BİRİ

Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.

Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkati çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.