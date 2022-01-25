İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da kar yağışı nedeniyle birçok kişi araçlarında mahsur kaldı
Güncel

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle birçok kişi araçlarında mahsur kaldı

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

AA25 Ocak 2022 Salı 02:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 02:45
ABONE OL

Haramidere-Beylikdüzü arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, Bağcılar Belediyesince çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi. Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.