İstanbul'da kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor

Kentte iki gündür aralıklarla süren kar yağışı, gece boyunca yoğun şekilde etkili olarak kenti beyaz örtüyle kapladı.

Sabaha karşı etkisini yitiren kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'nın Ümraniye, Maltepe, Ataşehir ve Şile gibi bazı ilçelerde yeniden başladı.

Aralıklarla etkisini artıran kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı araçlar karla kaplanan yollarda ilerleyemedi.



Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise seyir halindeki İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda mahsur kaldı.

Şile Yolu Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yola çıkan sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesi'nde sürücülerin karla kaplanan yolda kayan araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görüldü.

İl genelinde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadığı gözlendi.

Vatandaşların uyarıları dikkate alarak toplu taşımaya yöneldikleri görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, saat 11.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak kaydedildi.

Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle birçok İETT hattında sefer iptalleri, gecikmeler ve güzergah değişiklikleri yapıldı.

