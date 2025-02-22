İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini ilerleyen saatlerde artırdı.

İstanbul genelinde 3'üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı.

Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi.

Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna cevap verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız

İSTANBUL'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İstanbul'da karla mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çalışmalarda çarşamba gününden bu yana 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, 61 bin 242 ton tuz, 1198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldığı, Avrupa ve Anadolu yakalarında enerji verilemeyen mahalle ve semt bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin hava koşullarının elverişsiz olduğu durumlarda çift yönlü askıya alındığı, Şehir Hatları seferlerinde de Liman Başkanlığı kararıyla anlık iptaller yaşandığı kaydedilen açıklamada, havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidildiği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 seferin iptaline karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 1120 evsiz ya da sokakta yaşayan vatandaşımız, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- VALİ GÜL'DEN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE ZİYARET

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliğini, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktasını, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliğini, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliğini ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetlediği belirtildi.

Vali Gül'ün, kış lastiği denetimi sırasında otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek, denetimlerin amacıyla ilgili bilgi verdiği de kaydedildi.