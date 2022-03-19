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İstanbul'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 20:03 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 20:03
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Gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Pendik Kurtköy'de şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun karla kaplanması dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçeyi beyaza bürüyen yağış, etkisini sürdürüyor.

Sultanbeyli'de de yoğun yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkileniyor. Yollar karla kaplandığı için araçlar güçlükle ilerlerken, bazı araçların da yolda kaldığı görülüyor.

Trafik akışının yavaşladığı, sürücülerin tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlarının flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştığı gözleniyor.

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