Güncel

İstanbul'da kar yağışı trafiği etkiledi! İETT otobüsleri yolda kaldı

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. İETT otobüsleri arız ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Bir İETT otobüsü, Bahçelievler'de karlı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
İstanbul'da kar yağışı trafiği etkiledi! İETT otobüsleri yolda kaldı
ABONE OL

İstanbul'da kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullananları olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sultangazi'de birçok İETT aracının yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaklaşık 4-5 kilometrelik araç yoğunluğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü mevkisinde birçok araç yolda kaldı, bir otomobil kayarak başka bir araca çarptı.

Halkalı Gümrük Yolu'nda ise kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenler'de araçlar ağır ilerlerken Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri yolda kaldı.

Ümraniye ve Beykoz'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mevkilerde görüş mesafesi azaldı.

Üsküdar'da da bazı İETT otobüsleri arıza ve yağış nedeniyle yolda kaldı. Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan otobüs arızalanınca aracın tahliye edilmesini isteyen şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir viyadük yağış nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

İETT OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bir İETT otobüsü, Bahçelievler'de karlı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Kazada araçta hasar oluştu.

