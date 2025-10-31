İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

İstanbul'da Karadağ ile güvenlik zirvesi… Bakan Fidan: Türkler için her önlem alınmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya gelerek, Türk vatandaşlarına yönelik saldırı iddialarına karşı önlem alınmasını istedi.

AA31 Ekim 2025 Cuma 23:57 - Güncelleme:
İstanbul'da Karadağ ile güvenlik zirvesi… Bakan Fidan: Türkler için her önlem alınmalı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İbrahimovic ile İstanbul'da görüştü.

Fidan, görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostluğu derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu belirterek, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının güvenliğini ve haklarını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınmasını beklediklerini ifade etti.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve İbrahimovic ile 27 Ekim'de yaptığı telefon görüşmelerinde, Karadağ'da Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktarmıştı.

Karadağ'da Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

