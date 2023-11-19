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İstanbul'da KARTEL-3 Operasyonu! Mavi bültenle aranan Christijan Palıc yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen ‘KARTEL-3' operasyonuyla Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan Palic'in yakalandığını açıkladı.

19 Kasım 2023 Pazar 08:25 - Güncelleme:
İstanbul'da KARTEL-3 Operasyonu! Mavi bültenle aranan Christijan Palıc yakalandı

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Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen 'KARTEL-3' operasyonuyla, Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Zehir taciri kartelin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle iş birliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin eden yöneticilerin, Güney Amerika'daki suç seçenekleriyle raporlamaları ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasının önemli rol oynadığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Avrupa'da yapılan operasyonlar kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından 'Batı Balkan Kanadının' karşılanması arasında yer aldığı Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkarılan Interpol'un mavi bülteni ile aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, 'KARTEL-3' operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı."

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