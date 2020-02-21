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İstanbul'da kentsel dönüşüm zirvesi... Bakan Kurum: Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz

İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 'Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz' dedi.

21 Şubat 2020 Cuma12:40 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:59

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz.

Dönüşüm sürecini yürütmek için komisyon kurulacak.

Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

Bakanlık olarak çalışmalara her türlü desteği vereceğiz.

Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık. Kararlı bir şekilde bu projelerin üzerine gideceğiz.

Siyaset üstü bir bakışla kentsel dönüşümü başaracağız.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

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