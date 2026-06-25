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Güncel

İstanbul'da kiracı vahşeti! Cinayet anı ortaya çıktı

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden ev sahibinin kiracısıyla yaşadığı kavga ve bıçaklandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 08:54 - Güncelleme:
İstanbul'da kiracı vahşeti! Cinayet anı ortaya çıktı
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGA VE BIÇAKLANMA ANLARI KAMERADA

Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin elindeki sopayla kiracısının bulunduğu daireye geldiği, yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Görüntülerin devamında Tanyeli'nin boğazından bıçaklandığı ve aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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