İstanbul'da “kırmızı yelekliler” sahada! Devlet kapı kapı hizmet götürüyor

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bulunan 38 SHM aracılığıyla çocuk, yaşlı, engelli, kadın, aile ve risk gruplarına rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri ulaştırılıyor.

SHM'ler yalnızca maddi yardım sağlamıyor, aile ve bireylerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumunu değerlendiriyor, gerekli yönlendirme ve bakım hizmetlerini yürütüyor.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, SHM ekipleri hane ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin durumunu yerinde tespit ediyor ve uygun sosyal hizmetleri sağlıyor.

Ayrıca mobil SHM etkinlikleri ile kent genelinde bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yürütülüyor, vatandaşlar stantlarda başvuru ve danışmanlık alabiliyor.

İstanbul'daki SHM ekipleri, kırmızı yelekleri sayesinde sahada kolayca tanınıyor. Bu görünürlük, ekiplerin topluma doğrudan ulaşmasını ve vatandaşların hizmetlere kolay erişimini sağlıyor.

Halk arasında "kırmızı yelekliler" olarak anılan ekipler, ev ziyaretlerinden mobil stantlara, farkındalık kampanyalarından bilgilendirme çalışmalarına kadar çeşitli faaliyetlerle topluma destek veriyor.

SHM'ler, İstanbul'da toplumun koruyucu ve önleyici sosyal hizmet mekanizmasının sahadaki temsilcisi olarak görev yapıyor ve 2025 yılı itibarıyla mobil ve saha hizmetleriyle de hizmet kapsamını genişletmeyi sürdürüyor.

- "SHM'LER BİZİM UÇ BEYLERİMİZ"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine, Bakanlığın hizmet modellerinin illerde vatandaşa ulaştırılması anlamında yapılan Sosyal Hizmet Merkezleri modellemesinin 38 ilçede vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi.

Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurulması gayesini anlatmıştı, orada bir cümlesi vardı, 'En ücra köşede bile vatandaş aç yatmayacak, sobası yanmayan kalmayacak ve gitmediğin yer senin değildir.' Biz o tarihten bugüne kadar tüm hizmet modellerimizi bu anlamda yapmaya çalışıyoruz. SHM'ler bizim uç beylerimiz." dedi.

SHM ekiplerinin "kırmızı yelekliler" olarak bilindiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Kırmızı yeleklilerin görüldüğü yerde devlet var, ihtiyaç sahibine ulaşılmışlık var, çare arayanlara çare olmak var. 38 SHM'mizde 1100'den fazla kırmızı yeleklimiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. İnsanların bulunduğu her noktaya hizmeti ulaştırma anlamında bir görevimiz var. Bu noktada biz bunu biraz daha geliştirerek mobil SHM hizmetini geliştirmeye çalışıyoruz. Bazen pazar yerinde, bazen bir meydanda, AVM'de stantlar açarak Bakanlığın hizmet modellerini tanıtmak, onların sorularını yanıtlamak adına Kırmızı Yelekli arkadaşlarımız oralarda başvuru süreçlerini de başlatıyor. Arz odaklı hizmetin gelişmesi, gelemeyene gitme anlamında bu saha çalışmaları çok kıymetli."

Turan, Aile Yılı kapsamında 2025'te sahada yapılan etkinliklerin artırıldığını, bir yandan evlilik teşvikleri, onların eğitimleri de baz alındığında dinamik bir yıl geçirildiğini dile getirdi.

- "1 MİLYON VATANDAŞ İLE TEMAS ETTİK"

Ömer Turan, 2025'te 450 bin haneye gittiklerini ve yaklaşık 1 milyon vatandaş ile temas ettiklerini belirterek, "Bunların değerlendirilmesi, süreç yönetimleri, bizim dışımızdaki kurumlarla bir ihtiyacı varsa yönlendirilmesi, takibi anlamında çok ciddi rakamlar. Kişilerle aile olarak çarptığımızda yaklaşık 5 milyon vatandaşın kurum hizmetlerini görme, duyma anlamında güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'de ilk defa camilerde eğitimlere başladıklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Cuma namazları öncesi özellikle babalara ulaşma anlamında 600 camide eğitim programı yapıldı. Bağımlılık ile mücadele kapsamında babanın rolünden bahsettik, Aile Yılı'ndan bahsettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evlenme kredisi anlamında bir süreç başlatıldı. İlimizde on binlerce çiftimiz bundan faydalandı, onlara ciddi eğitimler verildi. Yine kırmızı yelekliler bu anlamda da sahada yerini almaya devam etti. İstanbul'da yaklaşık 80 bin vatandaşımız bizden evde bakım maaşı alıyor. Yıl içinde bunun hareketine baktığımızda 150 bin vatandaşa ulaşmak demek. SHM'lerimiz aslında günü ve zamanı 7/24 yaşayarak, vatandaşa ulaşma anlamında çok dinamik yerlerimiz."

- "BİZLER SIFIRINCI DAKİKADAN İTİBAREN İHTİYAÇ OLAN NOKTADA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Turan, "Kırmızı yelekli arkadaşlarımız bazen bir mahallede bir kapıyı çalarak evlere misafir olabiliyor. Vatandaşlarımız burada bize güvensinler, bizim devlet olduğumuzu bilsin, arkadaşlarımızın çalışmalarına katkı versin. Bugün ihtiyacınız olmayabilir bazı şeylere ama yarın belki çok şeye ihtiyacımız olabilir. O süreçte doğru noktada, doğru yönlendirme olması adına arkadaşlarımızın aktaracakları kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kırmızı yeleklilerin bir olay olduğunda sıfırıncı dakikada vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Turan, "Sadece deprem değil, sabaha karşı bir şehit haberi verilirken de oradayız, bir toplumsal olay olduğunda da sahadayız. Bizlere ihtiyacınız ne zaman varsa, zaman kaybetmeden oradayız. Bizler sıfırıncı dakikadan itibaren hızlıca olay yerinde ya da ihtiyaç olan noktada olmaya çalışıyoruz." dedi.

- TOPLUMUN HER KESİMİNE HİZMET SUNULUYOR

Çekmeköy Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü klinik psikolog Akif Tekin de SHM ekipleri kırmızı yeleklilerin vatandaşlara sundukları hizmetler ve başvuru süreçlerini anlattı.

Çocuk, yaşlı, kadın, engelli, şehit yakınları ve gaziler gibi toplumun tüm bireylerini kapsayan bir hizmet modeli anlayışları olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çocukların yaşam kalitelerini artırmak, eğitim hayatlarını sağlamak, risk durumlarına karşı yaşam kalitelerini korumak adına yardımlar sunuyoruz. Mağdur ya da istihdam sorunu yaşayan kadın vatandaşlarımıza yönelik koruyucu, önleyici, onların yaşam standartlarını artırmaya yönelik kadın irtibat noktalarımız var. Taleplerle gelen kadın vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şehit yakınlarımızın istihdam hakkı ve diğer hizmetleri de burada onlara sunuyoruz."

Yaşlı ve engellilere verilen hizmetlerden de bahseden Tekin, "Yaşlılarımıza bu kapsamda hizmetler veriyoruz, evde engelli bakım hizmetleri de bu kapsamda. Kırmızı yeleklilerimiz bu vatandaşlarımızın hanesine gidiyor, ihtiyaçlarını öğreniyor, tespit ediyoruz, sorunları onların hanelerinde çözüyoruz." dedi.

- "KIRMIZI YELEKLİLER OLARAK VATANDAŞIMIZIN HER ANINDA YANINDAYIZ"

Akif Tekin, vatandaşların herhangi bir konuda yardım talebi olduğunda Alo 183, e-Devlet ve her ilçede bulunan SHM'lere giderek başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Tekin, "Fiziki olarak da SHM'lere gelen vatandaşlarımız, başvuru tespit ve izleme birimi dediğimiz odalarda kırmızı yeleklilerle buluşarak, ilk teması orada kurarak, onların istek, talep ve sorunlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Bizler İstanbul'un her yerindeyiz." şeklinde konuştu.

Her an sunulan hizmetlerle vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

"Kırmızı yelekliler olarak vatandaşımızın her anında yanındayız. Risk altına bir çocuk olduğunda ve elini uzatmak istediğinde, elini bizler tutmak için talip oluyoruz. Kendini yalnız hisseden bir yaşlı vatandaşımız olduğunda onun yaslanacak omzu olmaya çalışıyoruz. Sel felaketinden etkilenen bir aile olduğunda, çocuklarıyla yalnız başına kalan bir kadın vatandaşımız olduğunda onlara en başta biz koşmaya gayret ediyoruz."