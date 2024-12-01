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İstanbul'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.

AA1 Aralık 2024 Pazar 12:03 - Güncelleme:
İstanbul'da kış lastiği denetimi
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Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.

Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

Denetimden geçen otobüs şoförü Fatih Doğan, "Lastiğimiz 6 milim çıktı. Yeterli bir durumda. Taktıralı 1 ay olmuştu." dedi.

Bir başka araç şoförü Mustafa Tezcan da denetimleri olumlu bulduğunu belirterek, can güvenliği için uygun lastiklerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'un farklı noktalarında kış lastiği denetimleri yapılıyor.

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  • ticari araçlar

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