İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

DHA 02 Nisan 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı. Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.