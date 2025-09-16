İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

İstanbul'da klip soruşturması: 3 şüpheli hakkında dava açılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şarkıların kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığını bildirdi.

16 Eylül 2025 Salı 16:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformundan yayınlanan bir şarkının klibinde rol alan bazı kişilerin uyuşturucu madde kullanımına özendirdiklerine ilişkin ihbar yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan tespitler neticesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, başka bir şarkı ve klibinde de aynı suçun işlendiği tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu klibin de soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma sonunda şüpheliler hakkında "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu suça ilişkin şüpheliler hakkında 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi öngörülüyor.

  • sosyal medya
  • uyuşturucu madde
  • şarkı klibi
  • iddianame hazırlama

Popüler Haberler
