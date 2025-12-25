İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

İstanbul'da köprüler ve D-100 tıkandı: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Haftanın dördüncü gününde iş çıkışı saatlerine denk gelen kuvvetli yağış, İstanbul genelinde trafiği durma noktasına getirdi. Ana arterler, köprüler ve bağlantı yollarında yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

25 Aralık 2025 Perşembe 18:43
İstanbul'da köprüler ve D-100 tıkandı: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Kent genelinde, iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin yakalarını bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda, Beylikdüzü ile Büyükçekmece istikametinde meydana gelen araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal ile Seyrantepe, İkitelli ve Basın Ekspres Caddesi, Büyükdere Caddesi, Levent'teki katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Ataşehir'den Kartal'a, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekiyor.

Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında, Şile Otoyolu'nda da Çekmeköy-Ümraniye'de araçlar sıkışan trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde meydana gelen hafif hasarlı kazalar trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ile Altunizade'de kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar bir süre duraklarda bekledi. Bu nedenle duraklarda yolcu yoğunluğu dikkati çekti.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

