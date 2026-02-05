İSTANBUL 14°C / 10°C
  İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyon iş yerine girdi, sürücü kaçtı
Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyon iş yerine girdi, sürücü kaçtı

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

5 Şubat 2026 Perşembe 15:35
Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde ilerleyen asansörlü nakliye kamyonu, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı refüjdeki ağaç ve yol tabelalarını devirdi.

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra diş polikliniği olarak hizmet veren iş yerine girdi.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

"SANİYELERLE KURTULDUK"

Diş hekimliği çalışanı Seda Top, "Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. Gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim o da buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış" dedi.

