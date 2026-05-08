İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3629
  • EURO
    53,4871
  • ALTIN
    6893.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da korku dolu anlar! Kesici aletli saldırgana müdahale edildi: Yaralılar var
Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar! Kesici aletli saldırgana müdahale edildi: Yaralılar var

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde husumetlisine kesici aletle saldıran kişiye polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralanan, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 20:49 - Güncelleme:
İstanbul'da korku dolu anlar! Kesici aletli saldırgana müdahale edildi: Yaralılar var
ABONE OL

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen F.D. (23) ile G.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.D, "pala" olarak tabir edilen kesici aletle G.U'yu kovalamaya başladı.

Olay sırasında bölgede görev yapan polis ekipleri durumu fark edince taraflara müdahale etti. Şüphelinin görevli polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine zanlıya kontrollü şekilde ateş açıldı.

Şüpheli F.D, sol ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Müdahale sırasında seken mermi çekirdeklerinin isabet etmesi sonucu olay yerinden geçen 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi amacıyla hastaneye kaldırılan şüpheli F.D. hakkında taburcu edilmesinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.