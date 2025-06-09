İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,237
  • EURO
    44,8773
  • ALTIN
    4189.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da korku dolu anlar... İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü
Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar... İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT otobüsü dönüş yaparken vatandaşlara yaklaşınca tansiyon yükseldi. Şoförün aracı insanların üzerine sürmesiyle bir kadın baygınlık geçirdi. Olay cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İHA9 Haziran 2025 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
İstanbul'da korku dolu anlar... İETT şoförü otobüsü yolcuların üzerine sürdü
ABONE OL

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT şoförü dönüş yaptığı esnada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerek dururken, bir kadın olay yerinde fenalaşarak bayıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü.

Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı.

Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.