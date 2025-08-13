İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
  İstanbul'da korku dolu anlar... Silah ve sopalarla birbirlerine girdiler!
Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar... Silah ve sopalarla birbirlerine girdiler!

İstanbul Esenyurt'ta iki grup sokak ortasında silah ve sopalarla birbirine girdi. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:28
İstanbul'da korku dolu anlar... Silah ve sopalarla birbirlerine girdiler!
Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup sokak ortasında birbirine girdi. Silahların, sopaların çekildiği kavgada olaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen sebepten bir grup yabancı uyruklu sokak ortasından birbirine girdi. Taraflardan biri, evinin önüne gelen gruba silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda 2-3 el silah sesi duyulurken, sopalarla da karşı tarafa saldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

