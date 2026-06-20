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  • İstanbul'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarptı
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İstanbul'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarptı

Çatalca'da yamaç paraşütünün kayalıklara çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
İstanbul'da korku dolu anlar! Yamaç paraşütü yapan 2 kişi kayalıklara çarptı
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Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Tahsin G. (56) ile Defne Nur S. (13), havada rüzgara kapıldı.

Rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolden çıkması üzerine kayalıklara çarpan 2 kişi yaralandı.

Bölgedeki bir plajda görevli cankurtaran ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan yaralılar, ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Çatalca'da yamaç paraşütü faaliyeti sırasında rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan 1'i çocuk 2 vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Güner, paylaşımında, "Sağlık ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı çocuğumuz ambulansla hastaneye nakledilmiş, diğer yaralımızın sevki ise ambulans helikopter aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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