İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2025 Cuma / 29 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0139
  • EURO
    41,1169
  • ALTIN
    3767.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Bayrampaşa'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA28 Mart 2025 Cuma 20:20 - Güncelleme:
İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
ABONE OL

Metris Bağlantı Yolu'nda TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Şoför aracı emniyet şeridine çekerken, yolcular hızlıca otobüsten indi. Büyüyen alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.

YOLUN BİR ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.