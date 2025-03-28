İstanbul'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Metris Bağlantı Yolu'nda TEM Otoyolu istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Şoför aracı emniyet şeridine çekerken, yolcular hızlıca otobüsten indi. Büyüyen alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.YOLUN BİR ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı.
Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.