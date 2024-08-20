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İstanbul'da korkunç cinayet! Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Amatör sanatçı evinde; elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
İstanbul'da korkunç cinayet! Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu
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Kadıköy'de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı halde öldürülmüş olarak bulundu.

UZUN ZAMANDIR HABER ALINAMIYORDU

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu.

ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı. Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu.

Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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