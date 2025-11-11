İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

İstanbul'da korkunç cinayetler zinciri! Otelde kadını yolda 2 kişiyi öldürdü

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 yan yolda araç içinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili araştırmalar derinleşiyor. Cinayet zanlısının olaydan kısa süre önce bir kadını da otelde öldürdüğü iddia edildi. Polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

İHA11 Kasım 2025 Salı 10:12 - Güncelleme:
İstanbul'da korkunç cinayetler zinciri! Otelde kadını yolda 2 kişiyi öldürdü
ABONE OL

Büyükçekmece'de E-5 yan yolda araç içinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın katil zanlısı şahısın olaydan hemen önce 27 yaşındaki bir kadını da otel odasında silahla vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arama çalışmalarına devam ederken 3 cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yanyolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahla sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen polis, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu. Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTEL ODASINDA KADIN CESEDİ

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)'nin cesediyle karşılaştı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.

