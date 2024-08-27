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İstanbul'da korkunç manzara! Bir kadın yol ortasında tekme, yumruk ve sopayla dövüldü

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olayda bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya tepki gösteren bir kişi ise darp edildi.

DHA27 Ağustos 2024 Salı 09:23 - Güncelleme:
İstanbul'da korkunç manzara! Bir kadın yol ortasında tekme, yumruk ve sopayla dövüldü
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Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darp edilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

KADINA ŞİDDET OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti. Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

KAÇARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Bir süre sonra kadının darp edildiğini fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu. Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti.

Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

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