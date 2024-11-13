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İstanbul'da korkunç olay! Balıkçılar tarafından derede ceset bulundu

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde kadın cesedi bulundu.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
İstanbul'da korkunç olay! Balıkçılar tarafından derede ceset bulundu
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Fatih Mahallesi'ndeki derede akşam saatlerinde bir kişiyi suda hareketsiz halde gören balıkçılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dalgıç polislerce dereden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği ve birkaç gündür suda olduğu belirlendi.

AİLEDEN ÖRNEK ALINACAK

Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmayan kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin, cesedin Küçükçekmece'de 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan genç kıza ait olma ihtimalini değerlendirdiği ve kızın ailesinden örnek alınacağı öğrenildi.

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