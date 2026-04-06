  İstanbul'da korkunç olay! Büfeden çaldığı döner bıçağıyla boğazını kesti
Güncel

İstanbul'da korkunç olay! Büfeden çaldığı döner bıçağıyla boğazını kesti

İstanbul Fatih'te iddiaya göre, sahildeki büfeden döner bıçağını bir anda alan adam, boğazını keserek kendisini yaraladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA6 Nisan 2026 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.30 sıralarında Fatih Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfeden döner bıçağını çalan şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı ve ardından boğazını kesti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anında kestane tezgahında olan Ahmet Akdeniz, "Adamın biri büfeden bıçağı alıyor, kendine saplıyor. Buraya yürüyor, yürürken kan fışkırıyor. Buraya geldi, burada tişörtünü çıkardı ve bağırmaya başladı. Ben Mehdiyim, kıyamet kopsun diye. Polis ekipleri de müdahale etmeye başladı. Sonra sahil taşlarının oraya gitti uzandı. Baya bir kan kaybı yaşadı. Herhalde bayıldı. Ambulans ekipleri istendi. Polis ve ambulans ekipleri ilkyardım yaptıktan sonra ambulansa bindirdiler. Yaşıyor dedi polis ekipleri ama neticeyi bilmiyoruz" dedi.

Olay yerinde balık tutan Halis Yatkın ise, "Bu adamı polisler engelledi. Yumruk attı dövdü falan ama polisler çok sabırlı adamlarmış. Gayet makul şekilde müdahale yaptılar. Adam geldi. İlerde düştü. Ben burada balık tutuyordum" diye konuştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • döner bıçağı
  • boğaz kesme
  • istanbul fatih

