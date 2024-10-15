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İstanbul'da korkunç olay! Misafirliğe gittiği evde 40 günlük bebeği 7. kattan attı

İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç olayda, down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.'yi 7. katın penceresinden aşağıya attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti.

IHA15 Ekim 2024 Salı 14:06 - Güncelleme:
İstanbul'da korkunç olay! Misafirliğe gittiği evde 40 günlük bebeği 7. kattan attı
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Olay, dün akşam saat 17.15 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.'nin evine misafirliğe gitti. Aile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.'yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, "Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

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