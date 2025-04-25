Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da 3,5 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,56 kilometre uzaklıkta, yerin 15,23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 21.07'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Büyükçekmece'ye 19,88 kilometre uzaklıkta ve 7,2 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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