İstanbul'da şiddetli deprem
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'ne göre, Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, daha sonra büyüklüğü 6,0 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.
Depremin, yerin 7 km derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem nedeniyle bazı okul ve iş yerleri boşaltılırken, iletişimde de aksamalar yaşanıyor.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'ne göre, Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, daha sonra büyüklüğü 6,0 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu.
İKİ DEPREM DAHA
Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.
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