Kartal'da fabrikada yangını
İstanbul, Kartal'da plastik ve ahşap malzemelerin bulunduğu fabrika binasında yangın çıktı.
- DHA
Binanın depo ve bahçe kısmındaki yangın bir anda büyüdü. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan göründü. Olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik’ten gelen itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.