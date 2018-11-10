Kartal'da fabrikada yangını

Binanın depo ve bahçe kısmındaki yangın bir anda büyüdü. Fabrikadan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan göründü. Olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik’ten gelen itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.